Universal продлила действие товарного знака в России

Universal продлила действие товарного знака в России - 15.03.2026, ПРАЙМ

Universal продлила действие товарного знака в России

Американская кинокомпания Universal продлила право на действие товарного знака в России до 2036 года, выяснило РИА Новости из данных Роспатента.

2026-03-15T13:32+0300

2026-03-15T13:32+0300

2026-03-15T13:32+0300

бизнес

роспатент

МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Американская кинокомпания Universal продлила право на действие товарного знака в России до 2036 года, выяснило РИА Новости из данных Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак "Universal" должно было истечь в феврале 2026 года. Однако компания подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до февраля 2036 года. Universal Pictures – одна из старейших киностудий Голливуда. Компания приняла решение приостановить деятельность в России в 2022 году.

бизнес, роспатент