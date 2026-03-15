Universal продлила действие товарного знака в России
Американская кинокомпания Universal продлила право на действие товарного знака в России до 2036 года, выяснило РИА Новости из данных Роспатента. | 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Американская кинокомпания Universal продлила право на действие товарного знака в России до 2036 года, выяснило РИА Новости из данных Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак "Universal" должно было истечь в феврале 2026 года. Однако компания подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании и продлив срок действия знака до февраля 2036 года. Universal Pictures – одна из старейших киностудий Голливуда. Компания приняла решение приостановить деятельность в России в 2022 году.
