Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США

Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США - 15.03.2026, ПРАЙМ

Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США

Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T10:21+0300

2026-03-15T10:21+0300

2026-03-15T10:21+0300

ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с дополнительными проблемами при подаче документов, заявила в интервью РИА Новости адвокат из США Елизавета Крюкова. "Визы О-1 для россиян с выдающимися способностями остаются рабочим вариантом, но люди сталкиваются с повышенным вниманием и логистическими трудностями, включая необходимость личных собеседований в третьих странах из-за ограниченного спектра услуг в России", - сказала Крюкова. В то же время адвокат отметила, что не видит особенной дискриминации в отношении россиян. "Мы обрабатываем много заявок на визу О-1 из этого региона, и в целом они успешны", - добавила Крюкова. Иностранцы, которые могут подтвердить свои выдающиеся способности в науке, культуре, образовании, бизнесе и спорте, вправе подать на визу О-1, позволяющую временно работать в США. Изначально это виза выдается сроком на три года.

сша

общество , сша