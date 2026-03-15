Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США
Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США - 15.03.2026, ПРАЙМ
Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США
Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T10:21+0300
2026-03-15T10:21+0300
2026-03-15T10:21+0300
ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с дополнительными проблемами при подаче документов, заявила в интервью РИА Новости адвокат из США Елизавета Крюкова. "Визы О-1 для россиян с выдающимися способностями остаются рабочим вариантом, но люди сталкиваются с повышенным вниманием и логистическими трудностями, включая необходимость личных собеседований в третьих странах из-за ограниченного спектра услуг в России", - сказала Крюкова. В то же время адвокат отметила, что не видит особенной дискриминации в отношении россиян. "Мы обрабатываем много заявок на визу О-1 из этого региона, и в целом они успешны", - добавила Крюкова. Иностранцы, которые могут подтвердить свои выдающиеся способности в науке, культуре, образовании, бизнесе и спорте, вправе подать на визу О-1, позволяющую временно работать в США. Изначально это виза выдается сроком на три года.
Россияне сталкиваются со сложностями при получении "визы талантов" в США
Россияне сталкиваются со сложностями при попытках получить "визы талантов" в США
ВАШИНГТОН, 15 мар – ПРАЙМ. Российские граждане, претендующие на американскую визу О-1, известную как "визу талантов" для иностранцев с выдающимися способностями, сталкиваются с дополнительными проблемами при подаче документов, заявила в интервью РИА Новости адвокат из США Елизавета Крюкова.
"Визы О-1 для россиян с выдающимися способностями остаются рабочим вариантом, но люди сталкиваются с повышенным вниманием и логистическими трудностями, включая необходимость личных собеседований в третьих странах из-за ограниченного спектра услуг в России", - сказала Крюкова.
В то же время адвокат отметила, что не видит особенной дискриминации в отношении россиян.
"Мы обрабатываем много заявок на визу О-1 из этого региона, и в целом они успешны", - добавила Крюкова.
Иностранцы, которые могут подтвердить свои выдающиеся способности в науке, культуре, образовании, бизнесе и спорте, вправе подать на визу О-1, позволяющую временно работать в США
. Изначально это виза выдается сроком на три года.