ВСС рассказал, как получить лечение по ОМС

Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства, но есть ограничения по видам услуг... | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T05:17+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства, но есть ограничения по видам услуг и по материалам, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. "По ОМС можно лечиться в любом регионе, у нас нет крепостного права. Если вы поедете с полисом обязательного медицинского страхования, не дай бог, что-то произойдет в другом субъекте, вам там обязательно окажут помощь. Расчеты за нее производятся между территориальными фондами", - сказал глава ВСС. По словам Уфимцева, если нужна консультация по медицинской помощи, а также в случае нарушения прав при оказании медпомощи человек может обращаться к представителю страховой медицинской организации, в которой застрахован по ОМС, и ему помогут в решении проблем. Он обратил внимание, что в рамках бесплатной медицинской помощи есть ограничения. "У нас медицина бесплатная, конечно, но не все в ней бесплатно. Безусловно, вам окажут помощь по ОМС, но есть ограничения по видам услуг, по материалам, которые будут использоваться", - пояснил он. Что касается получения лечения в рамках добровольного медицинского страхования, то объем услуг и территория покрытия определяется договором. "Поэтому в данном случае добровольное страхование, я считаю, правильно и нужно. Полис ДМС для туристов внутри России стоит совсем недорого, он дешевле, чем для путешествий за границу. Но он сильно упростит вам жизнь и получение услуг", - резюмировал Уфимцев. Полный текст интервью читайте на сайте 1prime.ru в понедельник в 06.00 мск.

