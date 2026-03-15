https://1prime.ru/20260315/zakony-868322485.html

В России действуют новые законы по повышению качества здравоохранения

2026-03-15T10:23+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В России с начала марта действуют новые законы, призванные повысить качество здравоохранения, в частности, более не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами, сообщает пресс-служба Госдумы. "С начала марта в России действуют новые законодательные нормы, призванные повысить качество здравоохранения. Более не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении. Также с 1 марта вступил в силу закон, который закрепляет для молодых врачей по отдельным специальностям институт наставничества. Молодые специалисты будут начинать профессиональную деятельность под руководством опытных врачей. "От подготовки будущих врачей, среднего медицинского персонала, фармацевтов напрямую зависит качество медицинской помощи, жизни наших граждан. Ситуация, когда их обучение сводится к дистанционному получению сертификата через интернет, без необходимой клинической базы и практики, недопустима. Принятым законом запрещается применение электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Госдума последовательно работает над совершенствованием законодательной базы, необходимой для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи для граждан. "В этих целях за последние четыре года ГД принято 38 федеральных законов, восемь из них - в 2025 году. Решения, инициированные депутатами, стали итогом диалога с гражданами, медицинским и научным сообществом", - отметил Володин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

