Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта - 15.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта - 15.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта
Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить... | 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить давление, так как гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на здоровье мозга, рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская. "Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространенных причин ишемического инсульта - мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг", - сказала Демьяновская в беседе с "Лентой.ру". Врач подчеркнула, что на работе мозга негативно сказываются гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому она посоветовала людям с повышенным артериальным давлением ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, это соответствует примерно одной чайной ложке, включая соль в готовых продуктах. Невролог уточнила, что важно заниматься кардионагрузками. Она отметила, что полезно каждый день прогуливаться быстрым шагом. Также важно нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогли снизить давление, то нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию.
здоровье, общество
Здоровье, Общество
18:39 15.03.2026
 
Эксперт назвала способы продлить молодость мозга и снизить риск инсульта

Невролог Демьяновская заявила, что на работе мозга негативно сказывается гипертония

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить давление, так как гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на здоровье мозга, рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
"Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространенных причин ишемического инсульта - мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг", - сказала Демьяновская в беседе с "Лентой.ру".
Врач подчеркнула, что на работе мозга негативно сказываются гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому она посоветовала людям с повышенным артериальным давлением ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, это соответствует примерно одной чайной ложке, включая соль в готовых продуктах.
Невролог уточнила, что важно заниматься кардионагрузками. Она отметила, что полезно каждый день прогуливаться быстрым шагом. Также важно нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогли снизить давление, то нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию.
