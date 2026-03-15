Зеленский согласовал с президентом Румынии хранение газа в хранилищах

2026-03-15T07:27+0300

КИШИНЕВ, 15 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласовал с президентом Румынии Никушором Даном возможность хранения газа, который Бухарест добудет в Черном море, в украинских подземных хранилищах, следует из документа, изученного РИА Новости. Зеленский и Дан в четверг подписали документ о сотрудничестве государств в сфере энергетике "Президенты Румынии и Украины приняли решение изучить возможность использования украинских подземных газохранилищ для хранения газа, поступающего по Вертикальному газовому коридору, а также газа, добываемого в будущем Черном море в рамках проекта Neptun Deep, что позволит удовлетворить как потребности Украины в газе, так и обеспечить его безопасное хранение", - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента Румынии. В нем также отмечено, что эта договоренность будет реализована посредством отдельных документов на соответствующих уровнях или решений регулирующих органов. Стороны обязались предпринять усилия для поиска необходимых финансовых источников для реализации последующих программ и проектов в области энергетики. Премьер Румынии Илие Боложан, комментируя этот документ, заявил журналистам, что Румыния "должна проявить солидарность" с Украиной. В конце марта 2025 года румынские компании OMV Petrom и Romgaz начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. Реализация проекта идет по плану, первые поставки ожидаются в 2027 году. В июне 2023 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) приняли окончательное инвестиционное решение о добыче газа в Черном море, проект назвали Neptun Deep. Бухарестские СМИ сообщали, что общая сумма инвестиций в проект может достигнуть 4 миллиардов евро. OMV Petrom возьмет на себя половину этой суммы, а Romgaz, крупнейший поставщик природного газа в стране, будет ответственна за вторую половину инвестиций.

газ, румыния, черное море, украина, omv