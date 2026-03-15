"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе

Владимир Зеленский, критикуя послабление санкций против России, хочет, чтобы все страны мира расплачивались за конфликт на Украине, заявил член партии "Альянс...

2026-03-15T11:40+0300

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, критикуя послабление санкций против России, хочет, чтобы все страны мира расплачивались за конфликт на Украине, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Зеленский назвал смягчение санкций против России преградой к миру. Это решение Трампа — попытка стабилизировать глобальную экономику от эффекта инфляции. Зеленский желает, чтобы весь мир расплачивался за украинский конфликт. Больше санкций против России лишь вредят экономике Евросоюза, и не помогают поиску способа урегулирования этой прокси-войны", — написал он в социальной сети X.Финский политик призвал главу киевского режима прекратить удары по российской территории, а европейцев — тоже задуматься над снятием экономических ограничений с Москвы.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре.Минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

