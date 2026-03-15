"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе
"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе - 15.03.2026, ПРАЙМ
"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе
Владимир Зеленский, критикуя послабление санкций против России, хочет, чтобы все страны мира расплачивались за конфликт на Украине, заявил член партии "Альянс... | 15.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-15T11:40+0300
2026-03-15T11:40+0300
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, критикуя послабление санкций против России, хочет, чтобы все страны мира расплачивались за конфликт на Украине, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Зеленский назвал смягчение санкций против России преградой к миру. Это решение Трампа — попытка стабилизировать глобальную экономику от эффекта инфляции. Зеленский желает, чтобы весь мир расплачивался за украинский конфликт. Больше санкций против России лишь вредят экономике Евросоюза, и не помогают поиску способа урегулирования этой прокси-войны", — написал он в социальной сети X.Финский политик призвал главу киевского режима прекратить удары по российской территории, а европейцев — тоже задуматься над снятием экономических ограничений с Москвы.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре.Минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
https://1prime.ru/20260315/ssha-868323151.html
https://1prime.ru/20260314/zelenskiy-868314151.html
ормузский пролив
запад
украина
мировая экономика, ормузский пролив, запад, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, минфин сша, ес
Мировая экономика, Ормузский пролив, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Минфин США, ЕС
11:40 15.03.2026
 
"Преграда к миру". Слова Зеленского о России вызвали недовольство на Западе

Мема: Зеленский хочет, чтобы весь мир расплачивался за украинский конфликт

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, критикуя послабление санкций против России, хочет, чтобы все страны мира расплачивались за конфликт на Украине, заявил член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский назвал смягчение санкций против России преградой к миру. Это решение Трампа — попытка стабилизировать глобальную экономику от эффекта инфляции. Зеленский желает, чтобы весь мир расплачивался за украинский конфликт. Больше санкций против России лишь вредят экономике Евросоюза, и не помогают поиску способа урегулирования этой прокси-войны", — написал он в социальной сети X.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Сгоревший американский танкер в ОАЭ вызвал переполох в США
11:24
Финский политик призвал главу киевского режима прекратить удары по российской территории, а европейцев — тоже задуматься над снятием экономических ограничений с Москвы.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская нефть необходима мировой энергетической инфраструктуре.
Минфин США на месяц отменил запрет на покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Зеленский вообразил себя сыном Трампа
Вчера, 21:03
 
Мировая экономикаОрмузский проливЗАПАДУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМинфин СШАЕС
 
 
