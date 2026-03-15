https://1prime.ru/20260315/zhitelnitsa-868317721.html

Жительница Димитрова рассказала, кто первым сбежал из города

Администрация и полиция Димитрова 1,5 года назад первыми сбежали из города, рассказала РИА Новости жительница Димитрова Анна Литкевич. | 15.03.2026, ПРАЙМ

общество

экономика

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868317721.jpg?1773534744

ДОНЕЦК, мар - ПРАЙМ. Администрация и полиция Димитрова 1,5 года назад первыми сбежали из города, рассказала РИА Новости жительница Димитрова Анна Литкевич. Отвечая на вопрос, когда администрация и полиция уехали из города, она ответила: "Они самые первые уехали… года полтора их уже нет", - сказала беженка. Литкевич добавила, что сотрудников больницы вывозили настолько быстро, что медики оставили медицинские карточки жителей, которые те искали в пустом здании. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

