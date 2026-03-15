Жительница Димитрова рассказала, кто первым сбежал из города - 15.03.2026, ПРАЙМ
Жительница Димитрова рассказала, кто первым сбежал из города
Администрация и полиция Димитрова 1,5 года назад первыми сбежали из города, рассказала РИА Новости жительница Димитрова Анна Литкевич. | 15.03.2026, ПРАЙМ
ДОНЕЦК, мар - ПРАЙМ. Администрация и полиция Димитрова 1,5 года назад первыми сбежали из города, рассказала РИА Новости жительница Димитрова Анна Литкевич. Отвечая на вопрос, когда администрация и полиция уехали из города, она ответила: "Они самые первые уехали… года полтора их уже нет", - сказала беженка. Литкевич добавила, что сотрудников больницы вывозили настолько быстро, что медики оставили медицинские карточки жителей, которые те искали в пустом здании. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
03:05 15.03.2026 (обновлено: 03:32 15.03.2026)
 
Жительница Димитрова рассказала, кто первым сбежал из города

РИА Новости: администрация и полиция Димитрова первыми сбежали из города

ДОНЕЦК, мар - ПРАЙМ. Администрация и полиция Димитрова 1,5 года назад первыми сбежали из города, рассказала РИА Новости жительница Димитрова Анна Литкевич.
Отвечая на вопрос, когда администрация и полиция уехали из города, она ответила: "Они самые первые уехали… года полтора их уже нет", - сказала беженка.
Литкевич добавила, что сотрудников больницы вывозили настолько быстро, что медики оставили медицинские карточки жителей, которые те искали в пустом здании.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
 
