В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая - 15.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 2026 году выпускные экзамены в школах будут начинаться не раньше 1 июня. "С этого года содержание экзаменов приведено в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. В программу последних звонков, в свою очередь, рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также чествование многодетных семей и выступления родителей - участников СВО и удостоенных государственных наград. Кроме того, регионам поручили обеспечить меры безопасности при подготовке к торжественным мероприятиям и создать доступную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья.
06:45 15.03.2026
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
