https://1prime.ru/20260315/zvonki-868319343.html
В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая
В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
2026-03-15T06:45+0300
экономика
россия
общество
рф
сергей кравцов
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868319343.jpg?1773546321
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в 2026 году выпускные экзамены в школах будут начинаться не раньше 1 июня.
"С этого года содержание экзаменов приведено в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
В программу последних звонков, в свою очередь, рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также чествование многодетных семей и выступления родителей - участников СВО и удостоенных государственных наград.
Кроме того, регионам поручили обеспечить меры безопасности при подготовке к торжественным мероприятиям и создать доступную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
