В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. | 15.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-15T06:45+0300

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. В этом учебном году последние звонки в российских школах пройдут 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в 2026 году выпускные экзамены в школах будут начинаться не раньше 1 июня. "С этого года содержание экзаменов приведено в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства. В программу последних звонков, в свою очередь, рекомендовано включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации, а также чествование многодетных семей и выступления родителей - участников СВО и удостоенных государственных наград. Кроме того, регионам поручили обеспечить меры безопасности при подготовке к торжественным мероприятиям и создать доступную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья.

