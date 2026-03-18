Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Краснодара задержали более 30 рейсов - 18.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара задержали более 30 рейсов
2026-03-18T13:10+0300
2026-03-18T13:15+0300
бизнес
краснодар
стамбул
ереван
росавиация
воздушный транспорт
13:10 18.03.2026 (обновлено: 13:15 18.03.2026)
 
В аэропорту Краснодара задержали более 30 рейсов

СОЧИ, 18 мар – ПРАЙМ. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропорту Краснодара порядка 24 часов с утра 17 марта, ограничения отменили в 09.20 мск 18 марта и ввели снова в 11.50 мск, сообщала Росавиация.
По данным онлайн-табло, в настоящее время задерживаются 23 рейса на вылет из Краснодара, вылет 11 из них задержан почти на сутки. Двенадцать рейсов на прилёт задерживаются на два часа и более, задержка рейсов из Стамбула, Еревана, Москвы и Казани составляет более 20 часов.
БизнесКРАСНОДАРСтамбулЕреванРосавиацияВоздушный транспорт
 
 
