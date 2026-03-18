В аэропорту Краснодара задержали более 30 рейсов

Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара, следует из информации на онлайн-табло аэропорта. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T13:15+0300

СОЧИ, 18 мар – ПРАЙМ. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара, следует из информации на онлайн-табло аэропорта. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропорту Краснодара порядка 24 часов с утра 17 марта, ограничения отменили в 09.20 мск 18 марта и ввели снова в 11.50 мск, сообщала Росавиация. По данным онлайн-табло, в настоящее время задерживаются 23 рейса на вылет из Краснодара, вылет 11 из них задержан почти на сутки. Двенадцать рейсов на прилёт задерживаются на два часа и более, задержка рейсов из Стамбула, Еревана, Москвы и Казани составляет более 20 часов.

https://1prime.ru/20260318/sochi-868414317.html

бизнес, краснодар, стамбул, ереван, росавиация, воздушный транспорт