Силуанов призвал усилить работу по продаже активов, находящихся в казне
Росимущество и банк ПСБ должны усилить работу по продаже активов, находящихся в казне РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T11:16+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росимущество и банк ПСБ должны усилить работу по продаже активов, находящихся в казне РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества, посвященной итогам работы ведомства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевым задачам на 2026 год.Он объяснил, что зачастую инвесторы несвоевременно и не в полном объеме получают достаточную информацию при реализации банком активов. Это может приводить к тому, что сделки откладываются."Надо усилить координацию между Росимуществом и банком ПСБ как инструментом реализации активов, находящихся в казне государства", - сказал Силуанов.
Силуанов призвал Росимущество и ПСБ усилить работу по продаже активов из казны