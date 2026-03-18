Силуанов призвал усилить работу по продаже активов, находящихся в казне - 18.03.2026, ПРАЙМ
Силуанов призвал усилить работу по продаже активов, находящихся в казне
11:16 18.03.2026 (обновлено: 12:51 18.03.2026)
 
Силуанов призвал Росимущество и ПСБ усилить работу по продаже активов из казны

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росимущество и банк ПСБ должны усилить работу по продаже активов, находящихся в казне РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества, посвященной итогам работы ведомства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевым задачам на 2026 год.
Он объяснил, что зачастую инвесторы несвоевременно и не в полном объеме получают достаточную информацию при реализации банком активов. Это может приводить к тому, что сделки откладываются.
"Надо усилить координацию между Росимуществом и банком ПСБ как инструментом реализации активов, находящихся в казне государства", - сказал Силуанов.
 
