Комитет по финрынку рекомендовал ГД отменить аудит личных фондов - 18.03.2026, ПРАЙМ
Комитет по финрынку рекомендовал ГД отменить аудит личных фондов
10:52 18.03.2026
 
Комитет по финрынку рекомендовал ГД отменить аудит личных фондов

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект об отмене обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности личных фондов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 марта.
Личным фондом сейчас признается учрежденная гражданином некоммерческая организация, управляющая имуществом, которое он ей передал. Например, это могут быть, деньги, недвижимость или доли в бизнесе. Личный фонд может быть создан и нотариусом после смерти гражданина в соответствии с его завещанием.
Сейчас все фонды (за исключением государственных внебюджетных фондов, международных фондов и специализированных организаций управления целевым капиталом), подлежат обязательному аудиту, если поступление имущества (в том числе денежных средств) за предыдущий отчетному год превысило 3 миллиона рублей.
Однако, согласно пояснительной записке, проведенный анализ показал, что обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности "является излишней обязанностью для личных фондов, в том числе международных личных фондов, возложенной на них федеральным законодательством".
Ведь характер деятельности таких фондов не требует открытости их отчетности, обеспечиваемой через процедуры ее обязательного аудита, а сама отчетность "не представляет интереса для широкого круга субъектов гражданского оборота", указывается также в ней. Кроме того, возмездный характер аудиторских услуг при проведении обязательного аудита "создает финансовое обременение имущества и доходов личных фондов, в том числе международных личных фондов", сказано там же.
В связи с этим законопроектом отменяются требования о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности личных фондов, в том числе международных личных фондов. При этом для общественно полезных фондов обязанность провести аудит в случае, когда поступление имущества, в том числе денежных средств, за предшествовавший отчетному год превышает 3 миллиона рублей, сохраняется.
Общественно полезным фондом в настоящее время признается некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.
 
