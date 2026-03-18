Биткоин уже опережает золото, но важное впереди

Биткоин на исходе второй декады марта остается в относительно узком диапазоне 73400–76000 долларов. С начала весны по доходности он превосходит американский...

2026-03-18T11:16+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биткоин на исходе второй декады марта остается в относительно узком диапазоне 73400–76000 долларов. С начала весны по доходности он превосходит американский фондовый рынок и золото. Вполне очевидно, что можно говорить о плавном перетоке капитала из перегретых защитных активов в рисковые. Рост биткоина на прошлой неделе был обусловлен несколькими факторами одновременно. Во-первых, институциональный спрос: компания Strategy докупила почти 18 000 BTC, доведя портфель до 738 731 монеты, а ETF-притоки оставались положительными пять дней подряд — 763 миллиона долларов. При этом чистый отток монет с бирж на 1,68 миллиарда за неделю говорит о том, что участники уходят в холодное хранение — классический признак накопления, а не распродажи.Две недели положительной динамики в начале весны — это обнадеживающий сигнал, но не разворот. С 6 февраля рынок находится в боковом тренде: монеты торгуются в широких диапазонах, и пока рано говорить о смене настроений. Всё, что мы видим сейчас — коррекция внутри нисходящего тренда от исторических максимумов. Настоящая весна на крипторынке наступит тогда, когда биткоин уверенно пройдёт зону 78000–80000 и закрепится выше. Вот тогда можно будет говорить о смене тренда.Рынок получил определенность от SEC и CFTC: в опубликованном руководстве по классификации криптоактивов установлена таксономия токенов. Большинство криптоактивов не будут квалифицированы как ценные бумаги. Покупатели сегодня нацелены на тестирование зоны 77500–80000. Однако многое зависит от выступления господина Пауэлла.На текущей неделе главный триггер — заседание FOMC 18 марта. Ставка, вполне очевидно, останется на уровне 3,75%, но риторика главы ФРС США определит направление и тон рынков на ближайшие недели. Сегодня же выйдет PPI за февраль — первые данные, которые начнут отражать мартовский нефтяной шок. В четверг — первичные заявки по безработице и региональные индексы деловой активности. В субботу, 21 марта, Пауэлл выступит повторно. Параллельно геополитический фон остается напряженным: Brent выше 100 долларов, Пентагон наращивает присутствие на Ближнем Востоке, риск эскалации вокруг Ормузского пролива не снят. При нейтральном или мягком сигнале вижу пробой 74000 и движение к зоне 76 500–77 200 долларов. На горизонте месяца реалистичная цель по BTC — 83500–84000 долларов при благоприятном макрофоне. На горизонте года, при условии сохранения институционального спроса через ETF, накопления монет и отсутствия системного геополитического шока, цикловые ориентиры остаются в силе — область 94000 и выше выглядит достижимой, но путь туда будет волатильным. Финансовый рынок и рынок цифровых валют во всем мире продолжают сближение и взаимопроникновение. Это дает ощутимый эффект и пользу как в развитии передовых инструментов для квалифицированных инвесторов, так и для дальнейшего обеления майнинга от недобросовестных участников, находящихся пока в "серой" зоне. Автор обзора – Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

https://1prime.ru/20260317/coinmarketcap-868373136.html

Александр Барышников https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg

