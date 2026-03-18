Биткоин уже опережает золото, но важное впереди - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/bitkoin-868410920.html
Биткоин уже опережает золото, но важное впереди
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868410920.jpg?1773821776
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/18/867782244_160:0:1120:960_100x100_80_0_0_2c7250028d039094ad8554c59244d30c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Биткоин уже опережает золото, но важное впереди

Барышников: на крипторынке вот-вот наступит весна, слово за биткоином

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Барышников, управляющий фондом Майнинг УК Рекорд Капитал
Управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биткоин на исходе второй декады марта остается в относительно узком диапазоне 73400–76000 долларов. С начала весны по доходности он превосходит американский фондовый рынок и золото. Вполне очевидно, что можно говорить о плавном перетоке капитала из перегретых защитных активов в рисковые.
Рост биткоина на прошлой неделе был обусловлен несколькими факторами одновременно. Во-первых, институциональный спрос: компания Strategy докупила почти 18 000 BTC, доведя портфель до 738 731 монеты, а ETF-притоки оставались положительными пять дней подряд — 763 миллиона долларов. При этом чистый отток монет с бирж на 1,68 миллиарда за неделю говорит о том, что участники уходят в холодное хранение — классический признак накопления, а не распродажи.

Две недели положительной динамики в начале весны — это обнадеживающий сигнал, но не разворот. С 6 февраля рынок находится в боковом тренде: монеты торгуются в широких диапазонах, и пока рано говорить о смене настроений. Всё, что мы видим сейчас — коррекция внутри нисходящего тренда от исторических максимумов. Настоящая весна на крипторынке наступит тогда, когда биткоин уверенно пройдёт зону 78000–80000 и закрепится выше. Вот тогда можно будет говорить о смене тренда.

Рынок получил определенность от SEC и CFTC: в опубликованном руководстве по классификации криптоактивов установлена таксономия токенов. Большинство криптоактивов не будут квалифицированы как ценные бумаги. Покупатели сегодня нацелены на тестирование зоны 77500–80000. Однако многое зависит от выступления господина Пауэлла.

На текущей неделе главный триггер — заседание FOMC 18 марта. Ставка, вполне очевидно, останется на уровне 3,75%, но риторика главы ФРС США определит направление и тон рынков на ближайшие недели. Сегодня же выйдет PPI за февраль — первые данные, которые начнут отражать мартовский нефтяной шок. В четверг — первичные заявки по безработице и региональные индексы деловой активности. В субботу, 21 марта, Пауэлл выступит повторно. Параллельно геополитический фон остается напряженным: Brent выше 100 долларов, Пентагон наращивает присутствие на Ближнем Востоке, риск эскалации вокруг Ормузского пролива не снят.

При нейтральном или мягком сигнале вижу пробой 74000 и движение к зоне 76 500–77 200 долларов. На горизонте месяца реалистичная цель по BTC — 83500–84000 долларов при благоприятном макрофоне. На горизонте года, при условии сохранения институционального спроса через ETF, накопления монет и отсутствия системного геополитического шока, цикловые ориентиры остаются в силе — область 94000 и выше выглядит достижимой, но путь туда будет волатильным.

Финансовый рынок и рынок цифровых валют во всем мире продолжают сближение и взаимопроникновение. Это дает ощутимый эффект и пользу как в развитии передовых инструментов для квалифицированных инвесторов, так и для дальнейшего обеления майнинга от недобросовестных участников, находящихся пока в "серой" зоне.

Автор обзора – Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала