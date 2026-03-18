"На убой к Зеленскому". Произошедшее на Украине привело журналиста в ярость - 18.03.2026, ПРАЙМ
"На убой к Зеленскому". Произошедшее на Украине привело журналиста в ярость
"На убой к Зеленскому". Произошедшее на Украине привело журналиста в ярость - 18.03.2026, ПРАЙМ
"На убой к Зеленскому". Произошедшее на Украине привело журналиста в ярость
Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X жесткие кадры принудительной мобилизации на Украине. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T23:36+0300
2026-03-18T23:37+0300
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X жесткие кадры принудительной мобилизации на Украине."Эти орки отправили глухонемого мужчину на убой к Зеленскому. Когда женщина вступила с ними в перепалку, они сказали, что этот человек находится "в розыске", — обрушился с критикой он.Так журналист отреагировал на видео, где несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно сотрудники украинских призывных органов, силой заталкивают человека в автомобиль, несмотря на протесты очевидцев и попытки помешать происходящему.В сети регулярно появляются подобные записи: на них представители военкоматов увозят мужчин, нередко применяя силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, был ограничен выезд мужчин от 18 до 60 лет. За уклонение от службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая 2024 года действует закон, усиливающий мобилизацию.
https://1prime.ru/20260318/zelenskiy-868430822.html
https://1prime.ru/20260318/zelenskiy-868430672.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, общество , владимир зеленский
УКРАИНА, Общество , Владимир Зеленский
23:36 18.03.2026 (обновлено: 23:37 18.03.2026)
 
"На убой к Зеленскому". Произошедшее на Украине привело журналиста в ярость

Журналист Боуз сообщил о мобилизации глухонемого мужчины на Украине

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X жесткие кадры принудительной мобилизации на Украине.
"Эти орки отправили глухонемого мужчину на убой к Зеленскому. Когда женщина вступила с ними в перепалку, они сказали, что этот человек находится "в розыске", — обрушился с критикой он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
В Раде обрушились на Зеленского после встречи с Карлом III
Вчера, 23:33
Так журналист отреагировал на видео, где несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно сотрудники украинских призывных органов, силой заталкивают человека в автомобиль, несмотря на протесты очевидцев и попытки помешать происходящему.
В сети регулярно появляются подобные записи: на них представители военкоматов увозят мужчин, нередко применяя силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, был ограничен выезд мужчин от 18 до 60 лет. За уклонение от службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая 2024 года действует закон, усиливающий мобилизацию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Зеленский резко отреагировал на конфликт на Ближнем Востоке
Вчера, 23:31
 
