"На убой к Зеленскому". Произошедшее на Украине привело журналиста в ярость - 18.03.2026, ПРАЙМ

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X жесткие кадры принудительной мобилизации на Украине. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T23:36+0300

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети X жесткие кадры принудительной мобилизации на Украине."Эти орки отправили глухонемого мужчину на убой к Зеленскому. Когда женщина вступила с ними в перепалку, они сказали, что этот человек находится "в розыске", — обрушился с критикой он.Так журналист отреагировал на видео, где несколько мужчин с закрытыми лицами, предположительно сотрудники украинских призывных органов, силой заталкивают человека в автомобиль, несмотря на протесты очевидцев и попытки помешать происходящему.В сети регулярно появляются подобные записи: на них представители военкоматов увозят мужчин, нередко применяя силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а уже на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, был ограничен выезд мужчин от 18 до 60 лет. За уклонение от службы предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также с 18 мая 2024 года действует закон, усиливающий мобилизацию.

