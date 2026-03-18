Силуанов рассказал о поступлениях в бюджет от приватизации - 18.03.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о поступлениях в бюджет от приватизации
2026-03-18T11:33+0300
2026-03-18T12:19+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
росимущество
бюджет
поступления в бюджет
государственный бюджет
россия, рф, антон силуанов, росимущество, бюджет, поступления в бюджет, государственный бюджет
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Росимущество, бюджет, поступления в бюджет, государственный бюджет
11:33 18.03.2026 (обновлено: 12:19 18.03.2026)
 
Силуанов рассказал о поступлениях в бюджет от приватизации

Силуанов: в 2025 г в бюджет поступило более 600 млрд руб от приватизации и дивидендов

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росимущество в прошлом году обеспечило поступление в бюджет более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации и более 500 миллиардов - от дивидендов, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества на тему: "Итоги работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевые задачи на 2026 год".
"За 2025 год Росимущество выполнило - хочу несколько цифр назвать - более 100 миллиардов рублей поступило в казну от приватизации федерального имущества. План по дивидендам тоже перевыполнен, более 0,5 триллиона рублей поступило в казну", - сказал он.
Речь идет о дивидендах, администрируемых Росимуществом.
Кроме того, оперативно реализовывалось недорогое имущество, отметил Силуанов. "За прошлый год продано более двухсот таких объектов казны на сумму 450 миллионов рублей", - сказал министр.
 
