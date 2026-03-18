Силуанов рассказал о поступлениях в бюджет от приватизации

Росимущество в прошлом году обеспечило поступление в бюджет более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации и более 500 миллиардов - от дивидендов,...

2026-03-18T11:33+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Росимущество в прошлом году обеспечило поступление в бюджет более 100 миллиардов рублей доходов от приватизации и более 500 миллиардов - от дивидендов, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества на тему: "Итоги работы Федерального агентства по управлению государственным имуществом за 2025 год и ключевые задачи на 2026 год". "За 2025 год Росимущество выполнило - хочу несколько цифр назвать - более 100 миллиардов рублей поступило в казну от приватизации федерального имущества. План по дивидендам тоже перевыполнен, более 0,5 триллиона рублей поступило в казну", - сказал он.Речь идет о дивидендах, администрируемых Росимуществом.Кроме того, оперативно реализовывалось недорогое имущество, отметил Силуанов. "За прошлый год продано более двухсот таких объектов казны на сумму 450 миллионов рублей", - сказал министр.

