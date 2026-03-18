Суд взыскал с "Северного Кузбасса" долги по зарплате горнякам
2026-03-18T13:51+0300
КЕМЕРОВО, 18 мар – ПРАЙМ. Суд в Кемеровской области взыскал с угольной компании "Северный Кузбасс" задолженность по зарплате в пользу 50 горняков в размере более 8 миллионов рублей, а также компенсацию морального вреда, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. Следственный комитет России по Кемеровской области в декабре минувшего года сообщал о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам АО "Угольная компания "Северный Кузбасс". По данным следствия, общая сумма задолженности по зарплате за период с июля по октябрь 2025 года превысила 145 миллионов рублей. В среду Берёзовский городской суд Кемеровской области удовлетворил иск в интересах 50 работников "Северного Кузбасса" о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за нарушение сроков ее выплаты, а также компенсации морального вреда. В ходе разбирательства было установлено, что задолженность перед работниками образовалась за период от одного до трёх месяцев. "Суд постановил взыскать с АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" в пользу работников: задолженность по заработной плате за указанные периоды в размере 8 267 085,97 рублей, компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы - 659 777,83 рубля, компенсацию морального вреда в размере 546 000 рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что истец в судебном заседании исковые требования поддержал, а представитель ответчика в суд не явился. "Решение суда в части взыскания заработной платы подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении. При этом добавляется, что на момент публикации пресс-релиза решение не вступило в законную силу.
