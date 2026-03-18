Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля - 18.03.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 84 рубля впервые с 12 сентября 2025 года, следует из данных торгов.
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 84 рубля впервые с 12 сентября 2025 года, следует из данных торгов. К 16.55 мск курс доллара рос на 1,36 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84 рублей, минутами ранее он максимально подскакивал до 84,02 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Внебиржевой курс доллара превысил 84 рубля

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 84 рубля впервые с 12 сентября 2025 года, следует из данных торгов.
К 16.55 мск курс доллара рос на 1,36 рубля относительно предыдущего закрытия - до 84 рублей, минутами ранее он максимально подскакивал до 84,02 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
БИР-Аналитик — Проверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные ленты — Оперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информации — ПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
