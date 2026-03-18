Новак оценил устойчивость российской экономики - 18.03.2026, ПРАЙМ

Российская экономика, несмотря на санкции, демонстрирует устойчивость, заложенный фундамент позволяет преодолевать любые внешние вызовы, заявил заместитель... | 18.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, демонстрирует устойчивость, заложенный фундамент позволяет преодолевать любые внешние вызовы, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. "Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, объективное замедление после фазы активного роста российская экономика демонстрирует устойчивость", - сообщил Новак на итоговой коллегии министерства экономического развития. За три года накопленный рост ВВП составил более 10% - это выше среднемировых показателей, подчеркнул он. "Прямое свидетельство того, что фундамент, заложенный нашими совместными усилиями, позволяет преодолевать любые внешние вызовы", - обратил внимание вице-премьер.

