В Европе растет тревога из-за низкого уровня запасов газа, пишут СМИ - 18.03.2026, ПРАЙМ

В европейских странах растет тревога из-за низкого уровня запасов газа на фоне энергетического кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом, пишет газета... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T17:17+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В европейских странах растет тревога из-за низкого уровня запасов газа на фоне энергетического кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом, пишет газета Politico. "Растет тревога по поводу необычайно низкого уровня запасов газа в Европе, поскольку война в Иране грозит спровоцировать конфликт между странами из-за сокращающихся мировых поставок энергоносителей", - говорится в материале газеты. По информации издания, правительственные чиновники и лоббисты отрасли предупреждают, что если европейские страны одновременно попытаются восполнить резервы газа, а правила не будут смягчены, это приведет к росту спроса и позволит трейдерам воспользоваться резким подъемом цен. По словам трех осведомленных европейских чиновников в энергетической отрасли, ряд европейских правительств рассматривают возможность применения существующих исключений, позволяющих им смягчать целевые показатели по хранению газа, чтобы ограничить возможности для оптовых закупок. При этом, по информации газеты, по меньшей мере три европейские страны считают, что ЕС должен ввести гибкие меры, выходящие за рамки существующих ограничений, включая снижение целевого показателя по заполненности подземных хранилищ газа на 30%. Данные страны также добивались создания нового механизма ЕС для координации закупок газа, отметили источники. По словам собеседников газеты, Еврокомиссия пока не решила, какие меры лучше принять, однако представители ЕК открыто поднимали этот вопрос на саммите министров энергетики в понедельник, а также на встречах послов и экспертов по энергетике на прошлой неделе. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

