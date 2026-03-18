https://1prime.ru/20260318/evropa-868417150.html

Орбан призвал создать новую систему безопасности в Европе с участием России

Венгрия считает, что необходимо построить новую систему безопасности, торговую и энергетическую систему Европы, но с участием России, заявил премьер-министр...

2026-03-18T13:40+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868416863_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_96b3bf2ac6ee65eba0398430f007231f.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Венгрия считает, что необходимо построить новую систему безопасности, торговую и энергетическую систему Европы, но с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы считаем, что Россия не должна быть вытеснена в первую очередь из европейской системы безопасности, не должна быть вытеснена из европейской энергетической системы и не должна быть вытеснена из торговой системы Европы. Так что то, что происходит, - это плохо, и мы хотели бы исправить ситуацию как можно скорее. Поэтому мы не видим никакого смысла в том, почему бы нам не создать новую систему безопасности Европы с участием России", - сказал Орбан в интервью телеканалу GBN.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

