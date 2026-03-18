Орбан призвал создать новую систему безопасности в Европе с участием России
2026-03-18T13:40+0300
россия
европа
венгрия
виктор орбан
в мире
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Венгрия считает, что необходимо построить новую систему безопасности, торговую и энергетическую систему Европы, но с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы считаем, что Россия не должна быть вытеснена в первую очередь из европейской системы безопасности, не должна быть вытеснена из европейской энергетической системы и не должна быть вытеснена из торговой системы Европы. Так что то, что происходит, - это плохо, и мы хотели бы исправить ситуацию как можно скорее. Поэтому мы не видим никакого смысла в том, почему бы нам не создать новую систему безопасности Европы с участием России", - сказал Орбан в интервью телеканалу GBN.
