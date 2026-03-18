Немецкая оппозиция призвала Мерца к диалогу с Россией - 18.03.2026, ПРАЙМ
Немецкая оппозиция призвала Мерца к диалогу с Россией
2026-03-18T18:46+0300
18:46 18.03.2026
 
Лидер АдГ Крупалла: покупка российской нефти и газа может стать конкурентным преимуществом

БЕРЛИН, 18 мар - ПРАЙМ. Покупка российских нефти и газа могла бы вновь стать конкурентным преимуществом Германии, заявил сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Господин федеральный канцлер, займитесь миром в Европе и наладьте диалог с Россией. Покупка российских нефти и газа может вновь стать нашим конкурентным преимуществом", - заявил Крупалла, выступая в бундестаге.
Он призвал правительство под руководством канцлера Фридриха Мерца обеспечить безопасность внутри границ Германии и противостоять исламизму, набирающему силу в стране. Помимо этого, Крупалла призвал оптимизировать расходы и разгрузить немецкую экономику, отказавшись от лишних налогов, таких как налог на выбросы углекислого газа.
"Конфликт на Украине - это не наш конфликт, как и ближневосточный. Поэтому пора наконец покончить с финансовыми пакетами и военной поддержкой. Ведь именно в условиях этой новой опасной обстановки в мире мы должны поставить благополучие и внутренние проблемы в Германии в центр нашей политики", - подчеркнул лидер АдГ.
Ранее в марте глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер высказал мнение в разговоре с РИА Новости, что Европе, учитывая ее энергетические трудности, нужно снять санкции с российской нефти, как это сделали США, а также начать обширный импорт газа из РФ.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
 
