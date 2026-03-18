Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых - 18.03.2026, ПРАЙМ
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых

ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На предыдущем заседании в январе регулятор также принял решение о сохранении ставки.
В прошлом году с сентября по декабрь американский центробанк три раза понижал ставку до текущего уровня с 4-4,25%.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
В ноябре и декабре 2024 года ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
"Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Увеличение числа рабочих мест остается незначительным, а уровень безработицы за последнее время практически не изменился. Инфляция по-прежнему находится на несколько завышенном уровне", - говорится в сообщении.
Регулятор продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Участники заседания ФРС США также вновь выразили готовность корректировать ее в случае необходимости.
 
