https://1prime.ru/20260318/frs-868428863.html

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T22:00+0300

финансы

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На предыдущем заседании в январе регулятор также принял решение о сохранении ставки. В прошлом году с сентября по декабрь американский центробанк три раза понижал ставку до текущего уровня с 4-4,25%. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В ноябре и декабре 2024 года ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%. "Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет устойчивыми темпами. Увеличение числа рабочих мест остается незначительным, а уровень безработицы за последнее время практически не изменился. Инфляция по-прежнему находится на несколько завышенном уровне", - говорится в сообщении. Регулятор продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Участники заседания ФРС США также вновь выразили готовность корректировать ее в случае необходимости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

