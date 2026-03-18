Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США - 18.03.2026, ПРАЙМ
Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США
Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США - 18.03.2026, ПРАЙМ
Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США
Курс доллара к другим мировым валютам продолжает расти после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T22:11+0300
2026-03-18T22:11+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам продолжает расти после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1508 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,154 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 159,4 иены со 159,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,28% - до 99,83пункта. До публикации итогов заседания ФРС американская валюта дорожала примерно теми же темпами. ФРС США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание пройдет 28-29 апреля.
рынок, торги, сша
Рынок, Торги, США
22:11 18.03.2026
 
Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США

Курс доллара к мировым валютам продолжает расти после публикации итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам продолжает расти после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1508 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,154 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 159,4 иены со 159,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,28% - до 99,83пункта.
До публикации итогов заседания ФРС американская валюта дорожала примерно теми же темпами.
ФРС США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание пройдет 28-29 апреля.
 
РынокТоргиСША
 
 
