Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США

Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США - 18.03.2026, ПРАЙМ

Доллар продолжает дорожать после сохранения ставки ФРС США

Курс доллара к другим мировым валютам продолжает расти после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

2026-03-18T22:11+0300

2026-03-18T22:11+0300

2026-03-18T22:11+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам продолжает расти после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1508 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,154 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 159,4 иены со 159,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,28% - до 99,83пункта. До публикации итогов заседания ФРС американская валюта дорожала примерно теми же темпами. ФРС США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Следующее заседание пройдет 28-29 апреля.

сша

рынок, торги, сша