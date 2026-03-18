Золото дешевеет после публикации решения ФРС США

2026-03-18T22:23+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По итогам мартовского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75%. Следующее заседание регулятора пройдет 28-29 апреля 2026 года. По состоянию на 21.24 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 120,64 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,41%, до 4 887,56 доллара за тройскую унцию. До публикации решений американского центробанка стоимость золота находилась на уровне примерно 4 894 долларов. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 3,63% - до 77,02 доллара за унцию.

