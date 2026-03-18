Цены на газ в Европе ускорили рост до 6%
Биржевые цены на газ в Европе в среду ускорили рост до 6%, выше 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 9 марта, после атаки по нефтегазовым объектам Ирана,
2026-03-18T17:06+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду ускорили рост до 6%, выше 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 9 марта, после атаки по нефтегазовым объектам Ирана, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 606,9 доллара (-1,1%). По состоянию на 16.01 мск показатель составил 650,7 доллара (+6%), а на 16.09 мск рост ускорился до 658,6 доллара (+7,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 613,8 доллара за тысячу кубометров. Ранее иранская сторона сообщила об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.
Биржевые цены на газ в Европе растут на 6% после атаки по иранским нефтегазовым объектам