Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на газ в Европе ускорили рост до 6% - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/gaz-868423457.html
Цены на газ в Европе ускорили рост до 6%
газ
европа
иран
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590442_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_89e946682197ca2a1b0589b75068ddd3.jpg
17:06 18.03.2026
 
Цены на газ в Европе ускорили рост до 6%

Биржевые цены на газ в Европе растут на 6% после атаки по иранским нефтегазовым объектам

© РИА Новости . Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду ускорили рост до 6%, выше 650 долларов за тысячу кубометров впервые с 9 марта, после атаки по нефтегазовым объектам Ирана, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 606,9 доллара (-1,1%). По состоянию на 16.01 мск показатель составил 650,7 доллара (+6%), а на 16.09 мск рост ускорился до 658,6 доллара (+7,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 613,8 доллара за тысячу кубометров.
Ранее иранская сторона сообщила об атаке США и Израиля на объекты нефтегазового сектора в южной части Ирана, в частности месторождения "Южный Парс" и промышленной зоны Ассалуйе, которая занимается переработкой ресурсов месторождения.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала