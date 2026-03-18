Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов

Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов, следует из неофициальных данных подсчетов. | 18.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов, следует из неофициальных данных подсчетов. Согласно данным, представленным министерством финансов США, суверенная задолженность Штатов впервые превысила 38 триллионов долларов 21 октября прошлого года, или 4 месяца и 25 дней назад. Согласно данным американского минфина, по состоянию на 16 марта показатель достиг 38,992 триллиона долларов. В то же время, по данным известного онлайн-табло по отслеживанию размера долга США (usdebtclock.org), показатель превысил новую отметку и продолжает расти, уже составляя 39,003 триллиона долларов.

