Иран полностью прекратил поставлять газ в Ирак
2026-03-18T18:13+0300
ДОХА, 18 мар - ПРАЙМ. Иран в среду полностью прекратил поставлять газ в Ирак, который использовался для работы электростанций, из-за военных действий, сообщил пресс-секретарь министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса Иракскому информационному агентству (INA). "В результате последствий обострения в регионе поставки иранского газа в Ирак были полностью прекращены час назад, что привело к отключению примерно 3,1 тысячи мегаватт электроэнергии", - сказал Мусса. По его словам, руководство ведомства поручило усилить координацию с министерством нефти для компенсации потери поставок газа альтернативными видами топлива и внутренними запасами газа.
INA: Иран полностью прекратил поставки газа в Ирак