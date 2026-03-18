Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%
Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте повысились до 13,4% с 13,1% в феврале, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T16:55+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте повысились до 13,4% с 13,1% в феврале, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. В январе инфляционные ожидания сохранились на уровне декабря 13,7%. В декабре они поднимались до 13,7% с 13,3% в ноябре. На прошлой неделе Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 10 марта замедлилась до 5,84% в годовом выражении против 5,9% на 2 марта.
