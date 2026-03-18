https://1prime.ru/20260318/inflyatsiya-868423271.html

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте повысились до 13,4% с 13,1% в феврале, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T16:55+0300

россия

финансы

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в марте повысились до 13,4% с 13,1% в феврале, говорится в материалах исследования инФОМ по заказу Банка России. В январе инфляционные ожидания сохранились на уровне декабря 13,7%. В декабре они поднимались до 13,7% с 13,3% в ноябре. На прошлой неделе Минэкономразвития сообщало, что инфляция в России на 10 марта замедлилась до 5,84% в годовом выражении против 5,9% на 2 марта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

