Глава МИД Ирана призвал создать новые договоренности по Ормузскому проливу
Необходимо выработать новые договоренности по Ормузскому проливу и судоходству в нем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T09:51+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Необходимо выработать новые договоренности по Ормузскому проливу и судоходству в нем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. "Необходимо создать новые договоренности касательно Ормузского пролива и прохождения кораблей через него", - заявил министр в интервью телеканалу Al Jazeera.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
