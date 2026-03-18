"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США - 18.03.2026, ПРАЙМ
"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США
"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США - 18.03.2026, ПРАЙМ
"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США
Дешевые иранские беспилотники застали США врасплох, пишет CNN."По словам источника, знакомого с нынешними операциями США на Ближнем Востоке, военные... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T13:30+0300
2026-03-18T13:30+0300
сша
иран
ближний восток
МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Дешевые иранские беспилотники застали США врасплох, пишет CNN."По словам источника, знакомого с нынешними операциями США на Ближнем Востоке, военные планировщики, разумеется, внимательно наблюдали за ситуацией на Украине, но, как он признал, США "оказались не готовы к масштабам" беспилотной угрозы, исходящей от Ирана", — говорится в публикации.Пентагон выжимает все возможное, чтобы ускорить закупки и инновации в сфере борьбы с дронами, но одной из главных проблем остается Конгресс, который недостаточно быстро одобряет инициативы, отмечает издание.Вместе с тем, полковник морской пехоты в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан отметил, что Иран и другие страны будут следить за происходящим и разрабатывать новую тактику и новые модификации дронов.Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
сша
иран
ближний восток
сша, иран, ближний восток
США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
13:30 18.03.2026
 
"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США

CNN: дешевые иранские беспилотники застали США врасплох

МОСКВА, 18 марта — ПРАЙМ. Дешевые иранские беспилотники застали США врасплох, пишет CNN.

"По словам источника, знакомого с нынешними операциями США на Ближнем Востоке, военные планировщики, разумеется, внимательно наблюдали за ситуацией на Украине, но, как он признал, США "оказались не готовы к масштабам" беспилотной угрозы, исходящей от Ирана", — говорится в публикации.
Пентагон выжимает все возможное, чтобы ускорить закупки и инновации в сфере борьбы с дронами, но одной из главных проблем остается Конгресс, который недостаточно быстро одобряет инициативы, отмечает издание.

Вместе с тем, полковник морской пехоты в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан отметил, что Иран и другие страны будут следить за происходящим и разрабатывать новую тактику и новые модификации дронов.

Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
СШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
