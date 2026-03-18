В Иране заявили об ударах возмездия после гибели Лариджани

Иранские военные сообщили о возмездии после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, атаковав аэропорт Бен-Гурион в... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T14:05+0300

ТЕГЕРАН, 18 мар - ПРАЙМ. Иранские военные сообщили о возмездии после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Израиле, сообщила иранская армия. Ранее израильская сторона сообщила, что в ходе израильской атаки в Тегеране был убит Лариджани, а также командир добровольческих сил "Басидж" Гулямрез Солеймани. Иранские власти официально подтвердили их гибель. "С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата "Дена", мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион", - говорится в заявлении армии, которое приводит агентство Fars.Армия также заявила, что продолжит наносить удары возмездия по целям США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

