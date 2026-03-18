https://1prime.ru/20260318/iran-868431099.html

"Это самоубийство". В США признали опасность операции в Иране

США не следует даже рассматривать вариант проведения наземной операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 18.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. США не следует даже рассматривать вариант проведения наземной операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."У нас просто нет необходимого количества солдат во всех наших сухопутных войсках, которых можно было бы собрать для проведения подобной атаки, и даже если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам", — написал он в соцсети X.По его словам, подобная операция обернется тяжелыми последствиями для Вашингтона."Одним словом, да, отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством <…>. Это привело бы к разрушению американской империи", — заключил Дэвис.Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан к смене власти. Иран подчеркивал готовность к защите и отсутствие оснований для возобновления переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

