"Это самоубийство". В США признали опасность операции в Иране - 18.03.2026, ПРАЙМ
"Это самоубийство". В США признали опасность операции в Иране
США не следует даже рассматривать вариант проведения наземной операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T23:39+0300
23:39 18.03.2026
 
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. США не следует даже рассматривать вариант проведения наземной операции против Ирана, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"У нас просто нет необходимого количества солдат во всех наших сухопутных войсках, которых можно было бы собрать для проведения подобной атаки, и даже если бы мы по глупости отдали приказ о вторжении, они были бы разгромлены в многочисленных горных хребтах и долинах, которые дают решающее преимущество обороняющимся силам", — написал он в соцсети X.
По его словам, подобная операция обернется тяжелыми последствиями для Вашингтона.
"Одним словом, да, отвергните любую идею наземного вторжения в Иран. Это было бы самоубийством <…>. Это привело бы к разрушению американской империи", — заключил Дэвис.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что цель — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан к смене власти. Иран подчеркивал готовность к защите и отсутствие оснований для возобновления переговоров.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
