ЦБ Исландии первым в Европе поднял ставку на фоне ситуации вокруг Ирана - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/islandiya-868420450.html
ЦБ Исландии первым в Европе поднял ставку на фоне ситуации вокруг Ирана
2026-03-18T15:01+0300
финансы
мировая экономика
ближний восток
исландия
персидский залив
дональд трамп
джером пауэлл
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83369/63/833696302_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_611f21c3e14116849531643b3f575fd8.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83369/63/833696302_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_e290c66dffa2055d52a903ae3b0e91d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:01 18.03.2026
 
ЦБ Исландии первым в Европе поднял ставку на фоне ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Исландии
Государственный флаг Исландии - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Государственный флаг Исландии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Центральный банк Исландии в среду поднял ключевую ставку до 7,5% с 7,25% - таким образом, это стало первым повышением ставки в Западной Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке и связанного с этим инфляционного давления, следует из сообщения регулятора.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения показателя. Повышение стало первым с августа 2023 года.
"Резкий рост цены на нефть и другие сырьевые товары, последовавший за эскалацией конфликта в Персидском заливе, уже привел к дальнейшему усилению инфляционных ожиданий на рынке облигаций", - говорится в сообщении центробанка.
Регулятор отмечает, что затягивание конфликта несет риск того, что рост цен приобретет более широкий характер, особенно в условиях текущих высоких инфляционных ожиданий.
ЦБ указал также, что готов еще больше ужесточить денежно-кредитную политику для ослабления инфляции до целевого уровня, даже если это может еще больше ограничить экономическую активность.
Эскалация на Ближнем Востоке усилила инфляционные ожидания, поскольку фактическая блокировка Ормузского пролива поддержала цены на энергоносители, что осложняет планы мировых ЦБ по снижению ставок.
С начала марта нефть Brent подорожала на 42%, удерживаясь выше психологической отметки в 100 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 52%.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о своем решении по ставке в четверг, рынки ждут сохранения показателя.
Позднее в среду о своем решении сообщит и Федеральная резервная система (ФРС) США. Аналитики также закладывают сохранение ставки на текущем уровне, несмотря на продолжающиеся призывы американского президента Дональда Трампа к главе Федрезерва Джерому Пауэллу снизить ставку.
Днем ранее австралийский центробанк поднял ставку до уровня апреля прошлого года в 4,1% с 3,85% из-за инфляционных опасений, связанных с эскалацией на Ближнем Востоке, в условиях уже поднявшихся цен во второй половине прошлого года.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала