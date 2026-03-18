Голикова рассказала о сокращении дефицита кадров в России
Запланированные темпы сокращения дефицита кадров в России были обеспечены за счет увеличения занятости в 2025 году в рамках реализации нацпроекта "Кадры",...
2026-03-18T12:27+0300
россия
общество
рф
татьяна голикова
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Запланированные темпы сокращения дефицита кадров в России были обеспечены за счет увеличения занятости в 2025 году в рамках реализации нацпроекта "Кадры", показатель составил 101,7% при плане 100,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "В результате реализации нацпроекта обеспечены запланированные темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости. Данный показатель составил 101,7% при плане 100,9%", - говорится в сообщении, которое цитирует аппарат вице-премьера РФ. Голикова уточнила, что существенно возросла и доля россиян, которые приняли участие в активных мерах содействия занятости. Показатель превысил плановое значение на 13% и составил 112,9%, заключила зампред правительства РФ.
Голикова: темпы сокращения дефицита кадров в России в 2025 году составили 101,7%