Голикова рассказала о сокращении дефицита кадров в России - 18.03.2026, ПРАЙМ
Голикова рассказала о сокращении дефицита кадров в России
Запланированные темпы сокращения дефицита кадров в России были обеспечены за счет увеличения занятости в 2025 году в рамках реализации нацпроекта "Кадры",... | 18.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Запланированные темпы сокращения дефицита кадров в России были обеспечены за счет увеличения занятости в 2025 году в рамках реализации нацпроекта "Кадры", показатель составил 101,7% при плане 100,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "В результате реализации нацпроекта обеспечены запланированные темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости. Данный показатель составил 101,7% при плане 100,9%", - говорится в сообщении, которое цитирует аппарат вице-премьера РФ. Голикова уточнила, что существенно возросла и доля россиян, которые приняли участие в активных мерах содействия занятости. Показатель превысил плановое значение на 13% и составил 112,9%, заключила зампред правительства РФ.
12:27 18.03.2026
 
Голикова: темпы сокращения дефицита кадров в России в 2025 году составили 101,7%

