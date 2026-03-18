В нескольких селах Омской области ввели карантин из-за вспышки бешенства - 18.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260318/karantin-868416197.html
В нескольких селах Омской области ввели карантин из-за вспышки бешенства
2026-03-18T12:59+0300
2026-03-18T13:19+0300
здоровье
общество
омская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868415794_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_84250a995ad57074cc10c8d223fd27c5.jpg
омская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868415794_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_24503ab58b03dd7a19e140a09f775f38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:59 18.03.2026 (обновлено: 13:19 18.03.2026)
 
В нескольких селах Омской области ввели карантин из-за вспышки бешенства

Хоценко ввел карантин в нескольких селах Омской области из-за вспышки бешенства

© РИА Новости . Александр Кряжев | Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Сотрудник ветеринарной службы дезинфицирует автомобиль. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ОМСК, 18 мар - ПРАЙМ. Вспышка бешенства послужила поводом для введения карантина в нескольких селах Омской области, следует из указа губернатора региона Виталия Хоценко.
Карантин введен до середины мая в Марьяновском, Азовском и Омском районах региона. Указ опубликован на официальном портале правительства Омской области. Контроль за его исполнение возложен на министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофу.
"Установить на срок до 12 мая 2026 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства", - говорится в указе губернатора.
Бешенство зафиксировано в поселке Марьяновка, деревне Роза Долина и поселке Горячий Ключ. Карантин будет действовать с 13 марта по 13 мая. Территория в радиусе 500 метров от каждого из названных населенных пунктов считается неблагополучной, на ней также вводится карантин. На территории, где введен карантин, действует ряд ограничительных мер, таких как запреты на самостоятельное лечение животных и посещение территорий посторонними лицами.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала