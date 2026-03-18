Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС - 18.03.2026, ПРАЙМ
Экономика
Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС
Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС - 18.03.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС
Еврокомиссия разъяснила применение санкций ЕС в отношении банковских счетов и карт россиян: имеющиеся счета и действующие банковские карты блокироваться не... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T11:24+0300
2026-03-18T11:24+0300
БРЮССЕЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия разъяснила применение санкций ЕС в отношении банковских счетов и карт россиян: имеющиеся счета и действующие банковские карты блокироваться не должны, однако выпуск новых карт и их перевыпуск запрещены. "Статья 5b(2) (регламента о санкциях ЕС - ред.) не требует от операторов ЕС закрывать счета или прекращать существующие договорные отношения… Данная мера не запрещает дальнейшее использование или предоставление незапрещенных услуг для существующих платежных инструментов (например, дебетовых, кредитных или платежных карт через электронные кошельки). Операторы не обязаны аннулировать или замораживать существующие платежные инструменты… При этом ограничения включают продление или перевыпуск существующих платежных инструментов и касаются также выпуска новых платежных инструментов", - следует из опубликованного Еврокомиссией документа. На практике это будет означать, что граждане РФ, уже имеющие банковские счета и карты в странах ЕС, смогут продолжать ими пользоваться: сохранится доступ к онлайн-банкингу, а в большинстве случаев — к переводам, онлайн-оплате и снятию наличных. При этом ограничения носят точечный характер и распространяются на отдельные финансовые услуги, включая финтех (Apple Pay, Google Pay, PayPal, приложения для оплаты в один клик и так далее) и криптосервисы. При этом лица с "длинными" визами и ВНЖ стран ЕС под ограничения не попадают. Аналогичное пояснение Еврокомиссии касается и компаний, принадлежащих россиянам, но зарегистрированных в странах Евросоюза. "Услуги могут предоставляться компаниям, юридически зарегистрированным в ЕС и третьих странах, даже если они принадлежат или контролируются российскими лицами", - указывается в документе. Разъяснения Еврокомиссии не являются отдельным правовым актом, однако считаются официальным толкованием санкционных норм ЕС и используются регуляторами и банками при их применении. ЕС ввел ограничения на предоставление платежных услуг и услуг криптосервисов россиянам в рамках 19-го пакета санкций в конце 2025 года. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
банки, финансы, рф, запад, москва, ес, paypal, санкции против рф
Экономика, Банки, Финансы, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕС, PayPal, санкции против РФ
11:24 18.03.2026
 
Еврокомиссия пояснила, что будет с банковскими картами россиян в ЕС

Еврокомиссия разъяснила применение санкций ЕС в отношении банковских счетов и карт россиян

БРЮССЕЛЬ, 18 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия разъяснила применение санкций ЕС в отношении банковских счетов и карт россиян: имеющиеся счета и действующие банковские карты блокироваться не должны, однако выпуск новых карт и их перевыпуск запрещены.
"Статья 5b(2) (регламента о санкциях ЕС - ред.) не требует от операторов ЕС закрывать счета или прекращать существующие договорные отношения… Данная мера не запрещает дальнейшее использование или предоставление незапрещенных услуг для существующих платежных инструментов (например, дебетовых, кредитных или платежных карт через электронные кошельки). Операторы не обязаны аннулировать или замораживать существующие платежные инструменты… При этом ограничения включают продление или перевыпуск существующих платежных инструментов и касаются также выпуска новых платежных инструментов", - следует из опубликованного Еврокомиссией документа.
На практике это будет означать, что граждане РФ, уже имеющие банковские счета и карты в странах ЕС, смогут продолжать ими пользоваться: сохранится доступ к онлайн-банкингу, а в большинстве случаев — к переводам, онлайн-оплате и снятию наличных. При этом ограничения носят точечный характер и распространяются на отдельные финансовые услуги, включая финтех (Apple Pay, Google Pay, PayPal, приложения для оплаты в один клик и так далее) и криптосервисы.
При этом лица с "длинными" визами и ВНЖ стран ЕС под ограничения не попадают.
Аналогичное пояснение Еврокомиссии касается и компаний, принадлежащих россиянам, но зарегистрированных в странах Евросоюза.
"Услуги могут предоставляться компаниям, юридически зарегистрированным в ЕС и третьих странах, даже если они принадлежат или контролируются российскими лицами", - указывается в документе.
Разъяснения Еврокомиссии не являются отдельным правовым актом, однако считаются официальным толкованием санкционных норм ЕС и используются регуляторами и банками при их применении.
ЕС ввел ограничения на предоставление платежных услуг и услуг криптосервисов россиянам в рамках 19-го пакета санкций в конце 2025 года.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
