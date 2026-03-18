Московский и индийский кинокластеры договорились о сотрудничестве - 18.03.2026, ПРАЙМ
Московский и индийский кинокластеры договорились о сотрудничестве
2026-03-18T11:11+0300
бизнес
россия
москва
культура
индия
кино
кинопроизводство
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/72/762417271_0:63:1001:626_1920x0_80_0_0_3f816d5282586d2eecec230999a831fc.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Московский и индийский кинокластеры заключили соглашение о сотрудничестве, документ был подписан на Индийском международном конгрессе кинотуризма, сообщили журналистам в пресс-службе департамента культуры Москвы. "Московский кинокластер заключил соглашение о сотрудничестве с коллегами из Мумбая. Документ подписали на Индийском международном конгрессе кинотуризма (India International Film Tourism Conclave)", - говорится в сообщении. Уточняется, что партнером стала корпорация кино, театра и культурного развития Махараштры, которая была создана в 1977 году. Так, организация курирует работу крупнейшего комплекса киностудий в Мумбае Film City. "Соглашение предполагает культурный обмен, совместное развитие мер поддержки для кинопроизводителей, проведение фестивалей и других отраслевых мероприятий, а также взаимное продвижение на международном уровне", - рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении Отмечается, что это не первый опыт сотрудничества с представителями индийской индустрии. В марте в "Москино" стартовали съемки кросс-национального фильма, посвященного бадминтону. А в 2024 году в Москве велась работа над другой индийской лентой -"Величайший всех времен". "Зарубежные коллеги неоднократно высоко оценивали московскую инфраструктуру и сервисы для киноотрасли. Сегодня в столице создана и постоянно развивается многофункциональная экосистема для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В ее основе кинопарк и кинозавод "Москино", Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), а также киноплатформа", - подчеркивается в сообщении.
