Иран назвал Китай возможным посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
Китай и ряд других стран могут выступить посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
2026-03-18T09:54+0300
СТАМБУЛ, 18 мар - ПРАЙМ. Китай и ряд других стран могут выступить посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности", - заявил министр в интервью телеканалу Al Jazeera.
Аракчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке