Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран назвал Китай возможным посредником в урегулировании на Ближнем Востоке - 18.03.2026, ПРАЙМ
Иран назвал Китай возможным посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
Иран назвал Китай возможным посредником в урегулировании на Ближнем Востоке - 18.03.2026, ПРАЙМ
Иран назвал Китай возможным посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
Китай и ряд других стран могут выступить посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T09:54+0300
2026-03-18T09:54+0300
китай
иран
ближний восток
аббас аракчи
в мире
СТАМБУЛ, 18 мар - ПРАЙМ. Китай и ряд других стран могут выступить посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности", - заявил министр в интервью телеканалу Al Jazeera.
китай
иран
ближний восток
китай, иран, ближний восток, аббас аракчи, в мире
КИТАЙ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аббас Аракчи, В мире
09:54 18.03.2026
 
Иран назвал Китай возможным посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

Аракчи: Китай может выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Антон Быстров | Флаги Ирана в Тегеране
Флаги Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Флаги Ирана в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 мар - ПРАЙМ. Китай и ряд других стран могут выступить посредниками в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"На мой взгляд, несколько стран могут выступить в роли посредника, в том числе и Китай. КНР успешно и позитивно посредничала между Ираном и Саудовской Аравией, и обе страны, уверен, соблюдают достигнутые тогда договоренности", - заявил министр в интервью телеканалу Al Jazeera.
 
КИТАЙИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКАббас АракчиВ мире
 
 
