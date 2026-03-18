Захарова заявила об ущербе сельскому хозяйству из-за конфликта вокруг Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственному производству и создает реальные риски острой нехватки сельскохозяйственной...

2026-03-18T15:37+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственному производству и создает реальные риски острой нехватки сельскохозяйственной продукции в энергозависимых странах Азии, Африки и Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "(Текущая ситуация на Ближнем Востоке - ред.) наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственному производству в силу удорожания удобрений, создает реальные риски острой нехватки сельхозпродукции в энергозависимых странах Азии, Африки, Европы", - сказала Захарова на брифинге.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

