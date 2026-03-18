Захарова заявила об ущербе сельскому хозяйству из-за конфликта вокруг Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260318/konflikt-868421494.html
Захарова заявила об ущербе сельскому хозяйству из-за конфликта вокруг Ирана
2026-03-18T15:37+0300
экономика
сельское хозяйство
мировая экономика
ближний восток
азия
африка
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860097869_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_96ea0e2ea7c0404897def94191778cec.jpg
https://1prime.ru/20260318/udobreniya-868413885.html
ближний восток
азия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860097869_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dfb95eefcb0af53df95a5c6146c8dc01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:37 18.03.2026
 
Захарова заявила об ущербе сельскому хозяйству из-за конфликта вокруг Ирана

Захарова: конфликт на Ближнем Востоке создает риски острой нехватки сельхозпродукции

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственному производству и создает реальные риски острой нехватки сельскохозяйственной продукции в энергозависимых странах Азии, Африки и Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"(Текущая ситуация на Ближнем Востоке - ред.) наносит непоправимый ущерб сельскохозяйственному производству в силу удорожания удобрений, создает реальные риски острой нехватки сельхозпродукции в энергозависимых странах Азии, Африки, Европы", - сказала Захарова на брифинге.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Азотные удобрения - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
Филиппины ведут переговоры с Россией и Белоруссией о поставках удобрений
12:31
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала