В Крыму зарегистрировали более 1,6 тысячи резидентов, заявил Путин

Более 1,6 тысячи резидентов зарегистрировано в свободной экономической зоне, созданной в Крыму, заявил президент России Владимир Путин.

2026-03-18T16:38+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Более 1,6 тысячи резидентов зарегистрировано в свободной экономической зоне, созданной в Крыму, заявил президент России Владимир Путин. "В Крыму и Севастополе реализуются новые инвестиционные проекты, как с участием государства, так и бизнеса. А в результате налаживается выпуск востребованной продукции, создаются качественные рабочие места, растут и заработные платы. Этому также способствует успешно функционирующая на территории региона свободная экономическая зона, в которой уже зарегистрировано более 1,6 тысячи резидентов", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

