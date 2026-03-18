Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с 26 сентября - 18.03.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с 26 сентября
10:18 18.03.2026 (обновлено: 10:19 18.03.2026)
 
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 83 рубля впервые с 26 сентября 2025 года, следует из данных торгов.
К 10.12 мск курс доллара рос на 55 копеек относительно предыдущего закрытия - до 83,19 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
 
