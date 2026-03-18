Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с 26 сентября

Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с 26 сентября - 18.03.2026, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с 26 сентября

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 83 рубля впервые с 26 сентября 2025 года, следует из данных торгов. | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T10:18+0300

2026-03-18T10:18+0300

2026-03-18T10:19+0300

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, превысил 83 рубля впервые с 26 сентября 2025 года, следует из данных торгов.К 10.12 мск курс доллара рос на 55 копеек относительно предыдущего закрытия - до 83,19 рубля.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, курс, доллар сша, мосбиржа