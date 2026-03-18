Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Lego зарегистрировала два товарных знака в России - 18.03.2026, ПРАЙМ
Lego зарегистрировала два товарных знака в России
Lego зарегистрировала два товарных знака в России
21:49 18.03.2026
 
Lego зарегистрировала два товарных знака в России

Датский производитель детских наборов Lego зарегистрировал два товарных знака в России

Женщина в магазине "Lego". Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Всемирно известный датский производитель детских наборов для конструирования - компания Lego - зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Monkie Kid" и "Bionicle" поступили в ведомство ранее в марте, в качестве заявителя указана компания "Лего Холдинг А/С". Роспатент принял положительное решение.
Уточняется, что под этими товарными знаками в России могут продаваться игрушки, электронные игры и конструкторы.
Сеть сертифицированных магазинов Lego в 2022 году приостановила работу части своих торговых точек в России из-за отсутствия поставок.
 
