https://1prime.ru/20260318/lego-868428733.html

Lego зарегистрировала два товарных знака в России

Lego зарегистрировала два товарных знака в России - 18.03.2026, ПРАЙМ

Lego зарегистрировала два товарных знака в России

Всемирно известный датский производитель детских наборов для конструирования - компания Lego - зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T21:49+0300

2026-03-18T21:49+0300

2026-03-18T21:49+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/12/868428299_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a37633e6bb56ffe57489820390c5cc09.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Всемирно известный датский производитель детских наборов для конструирования - компания Lego - зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Monkie Kid" и "Bionicle" поступили в ведомство ранее в марте, в качестве заявителя указана компания "Лего Холдинг А/С". Роспатент принял положительное решение. Уточняется, что под этими товарными знаками в России могут продаваться игрушки, электронные игры и конструкторы. Сеть сертифицированных магазинов Lego в 2022 году приостановила работу части своих торговых точек в России из-за отсутствия поставок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент