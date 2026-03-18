LG хочет зарегистрировать товарные знаки в России для продажи телевизоров
LG хочет зарегистрировать товарные знаки в России для продажи телевизоров - 18.03.2026, ПРАЙМ
LG хочет зарегистрировать товарные знаки в России для продажи телевизоров
Ушедший из России южнокорейский бренд LG хочет зарегистрировать в России три товарных знака для продажи телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T13:54+0300
2026-03-18T13:54+0300
2026-03-18T13:54+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский бренд LG хочет зарегистрировать в России три товарных знака для продажи телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию Hyper MiniLED, LG Smart Monitor и LG Smart Monitor Swing были поданы в ведомство в марте 2026 года, в качестве заявителей указаны компании "ЭлДжи Электроникс Инк" и "ЭлДжи Корп". В случае успешной регистрации под этими товарными знаками LG сможет продавать телевизоры, смартфоны, планшеты, шлемы виртуальной реальности, мониторы.
южная корея
бизнес, россия, роспатент, lg electronics, lg, южная корея
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент, LG Electronics, LG, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
LG хочет зарегистрировать товарные знаки в России для продажи телевизоров
Роспатент: LG хочет зарегистрировать три товарных знака в России для продажи телевизоров
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский бренд LG хочет зарегистрировать в России три товарных знака для продажи телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Заявки на регистрацию Hyper MiniLED, LG Smart Monitor и LG Smart Monitor Swing были поданы в ведомство в марте 2026 года, в качестве заявителей указаны компании "ЭлДжи Электроникс Инк" и "ЭлДжи Корп".
В случае успешной регистрации под этими товарными знаками LG сможет продавать телевизоры, смартфоны, планшеты, шлемы виртуальной реальности, мониторы.
