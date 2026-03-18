LG хочет зарегистрировать товарные знаки в России для продажи телевизоров

Ушедший из России южнокорейский бренд LG хочет зарегистрировать в России три товарных знака для продажи телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский бренд LG хочет зарегистрировать в России три товарных знака для продажи телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. Заявки на регистрацию Hyper MiniLED, LG Smart Monitor и LG Smart Monitor Swing были поданы в ведомство в марте 2026 года, в качестве заявителей указаны компании "ЭлДжи Электроникс Инк" и "ЭлДжи Корп". В случае успешной регистрации под этими товарными знаками LG сможет продавать телевизоры, смартфоны, планшеты, шлемы виртуальной реальности, мониторы.

https://1prime.ru/20260226/rospatent-867839864.html

