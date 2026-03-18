Инфляция в России на 16 марта составила 5,79% в годовом выражении

2026-03-18T19:43+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 марта замедлилась до 5,79% в годовом выражении против 5,84% на 10 марта, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В документе указано, что цены на продовольственные товары за период с 11 по 16 марта выросли на 0,05% после роста на 0,13% за период с 3 по 10 марта. Цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,2%, на остальные продукты питания - выросли на 0,1%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,1%, в секторе наблюдаемых услуг – также 0,1%.

