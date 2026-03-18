Московская биржа начинает расчет индикаторов рынка драгоценных металлов
2026-03-18T11:42+0300
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет и публикацию индикаторов, которые будут показывать сформированные в ходе торгов цены на серебро, платину и палладий в фиксированный момент времени, сообщила торговая площадка. "Московская биржа начинает расчет и публикацию новых индикаторов рынка драгоценных металлов – фиксингов серебра (SLVFIXME), платины (PLTFIXME) и палладия (PLDFIXME)", - говорится в сообщении. Отмечается, что индикаторы будут показывать сформированные в ходе биржевых торгов цены этих драгметаллов в фиксированный момент времени. Это повысит удобство операций с производными инструментами на металлы, в том числе для маркетмейкеров и арбитражеров, подчеркнула площадка. Фиксинги будут рассчитываться ежедневно в 12.30 мск на основании данных о заявках и сделках с данными драгметаллами на Московской бирже. Валюта расчета – рубль. "Новые индикаторы цен на серебро, платину и палладий обеспечат удобную базу для инструментов срочного рынка и будут способствовать росту ликвидности российского рынка драгоценных металлов", - приводятся в релизе слова директора по развитию индексных продуктов биржи Сергея Голованева. На текущий момент торговая площадка рассчитывает и публикует фиксинг аффинированного золота и девяти валютных пар: рубля с долларом США, евро, юанем, турецкой лирой, гонконгским долларом и белорусским рублём, а также доллара с евро, юанем и тенге.
