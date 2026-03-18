Microsoft может подать иск против Amazon и OpenAI, пишет FT

2026-03-18T10:49+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Американский технологический гигант Microsoft рассматривает возможность подачи судебного иска против Amazon и OpenAI, которые собираются заключить соглашение на 50 миллиардов долларов в сфере облачных технологий, сообщает газета Financial Times. "Microsoft рассматривает судебный иск против Amazon и OpenAI по поводу соглашения стоимостью 50 миллиардов долларов", - говорится в материале издания. Как сообщает Financial Times, спор в том, может ли Amazon Web Services предлагать новый коммерческий продукт компании OpenAI - Frontier - без нарушения соглашения, согласно которому весь доступ к моделям стартапа должен осуществляться посредством облачной платформы Microsofty Azure. Это соглашение выгодно для Microsoft, так как продукты OpenAI помогают повысить выручку Azure до высоких показателей, оценивает газета. При том что Amazon и OpеnAI заявляют, что организовали систему, которая работает в "обход соглашения", руководители Microsoft оспаривают это, отмечая, что "такой подход невозможен и будет нарушать "дух", если не "букву" их договоренности, отмечает газета, ссылаясь на источники, знакомые с делом. Возможный судебный спор вносит еще больший раскол между Microsoft и OpenAI, так как последний стремится ослабить ограничения в своих ранее заключенных контрактах и диверсифицировать партнерства в сфере облачных технологий. В начале февраля компания OpenAI представила новую платформу для предприятий Frontier, которая предоставляет агентам искусственного интеллекта те же навыки, которые необходимы людям для успешной работы: общий контекст, адаптация, практическое обучение, а также четкие разрешения и ограничения. Американская Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.

