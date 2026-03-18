Минэнерго оценило ситуацию на топливном рынке России

Ситуация на российском топливном рынке остается контролируемой, несмотря на волатильность цен на фоне конъюнктуры внешних рынков углеводородов, сообщили... | 18.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-18T20:37+0300

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Ситуация на российском топливном рынке остается контролируемой, несмотря на волатильность цен на фоне конъюнктуры внешних рынков углеводородов, сообщили журналистам в Минэнерго. "На фоне сохраняющейся высокой конъюнктуры внешних рынков углеводородов наблюдается временная волатильность ценовой динамики. При этом ситуация на внутреннем рынке остается контролируемой", - говорится в сообщении Минэнерго. Спрос отечественного рынка моторных топлив полностью обеспечен предложением, добавили в министерстве.

