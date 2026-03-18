https://1prime.ru/20260318/moldaviya-868421123.html
В Молдавии ограничили розничную продажу дизельного топлива
В Молдавии ограничили розничную продажу дизельного топлива - 18.03.2026, ПРАЙМ
Власти Молдавии ограничили продажу дизтоплива в канистрах до 20 литров, заявил Глава Центра управления кризисами при правительстве Сергей Диакону. | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T15:30+0300
энергетика
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
дизельное топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_0:290:3072:2018_1920x0_80_0_0_432cb24a0c72c9b7c7bd6356d71f17ba.jpg
КИШИНЕВ, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии ограничили продажу дизтоплива в канистрах до 20 литров, заявил Глава Центра управления кризисами при правительстве Сергей Диакону. "Мы предлагаем временно ограничить продажу дизеля в потребительских емкостях максимум 20 литрами. При этом можно полностью заправить автомобиль и дополнительно приобрести одну емкость объемом до 20 литров", — заявил Диакону на заседании правительства. Он отметил, что этот проект направлен на противодействие спекуляциям на рынке в условиях роста цен на топливо. Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862405255_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_66a1efef46c72a1a946527eb0971c9ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Молдавии ограничили продажу дизельного топлива в канистрах в розницу до 20 литров