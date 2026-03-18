В Молдавии ограничили розничную продажу дизельного топлива

Власти Молдавии ограничили продажу дизтоплива в канистрах до 20 литров, заявил Глава Центра управления кризисами при правительстве Сергей Диакону.

2026-03-18T15:30+0300

КИШИНЕВ, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии ограничили продажу дизтоплива в канистрах до 20 литров, заявил Глава Центра управления кризисами при правительстве Сергей Диакону. "Мы предлагаем временно ограничить продажу дизеля в потребительских емкостях максимум 20 литрами. При этом можно полностью заправить автомобиль и дополнительно приобрести одну емкость объемом до 20 литров", — заявил Диакону на заседании правительства. Он отметил, что этот проект направлен на противодействие спекуляциям на рынке в условиях роста цен на топливо. Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

