В Молдавии ограничили розничную продажу дизельного топлива - 18.03.2026, ПРАЙМ
В Молдавии ограничили розничную продажу дизельного топлива
Власти Молдавии ограничили продажу дизтоплива в канистрах до 20 литров, заявил Глава Центра управления кризисами при правительстве Сергей Диакону. | 18.03.2026, ПРАЙМ
КИШИНЕВ, 18 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии ограничили продажу дизтоплива в канистрах до 20 литров, заявил Глава Центра управления кризисами при правительстве Сергей Диакону.
"Мы предлагаем временно ограничить продажу дизеля в потребительских емкостях максимум 20 литрами. При этом можно полностью заправить автомобиль и дополнительно приобрести одну емкость объемом до 20 литров", — заявил Диакону на заседании правительства.
Он отметил, что этот проект направлен на противодействие спекуляциям на рынке в условиях роста цен на топливо.
Рост цен на бензин наблюдается на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
