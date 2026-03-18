Крупнейший за 40 лет энергокризис наблюдается в мире, заявил Новак

Новак заявил, что крупнейший за 40 лет энергетический кризис наблюдается в мире
Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Крупнейший за 40 лет энергетический кризис наблюдается в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодняшняя ситуация, наверное, на мой взгляд, самый такой крупный энергетический кризис за последние 40 лет", - сказал он в ходе выступления на дне МИЭП МГИМО.
Как отмечает Новак, текущий энергокризис связан с глобальными изменениями на мировых торговых рынках, поскольку нет локальных рынков нефти или других товаров. В результате кризис приводит к дефициту энергоресурсов и нарушению логистических потоков, что оказывает влияние на экономику, в частности на инфляцию.
"Мы наблюдаем рост цен по разным отраслям, по разным направлениям. Это касается и электроэнергии, и стоимости нефтепродуктов, жилищно-коммунальных услуг и так далее. И все это все равно будет, в конечном итоге, сказываться на качестве жизни, на темпах роста экономики", - добавил вице-премьер, отметив, что это новый вызов, добавленный к тем, в которых мир жил на протяжении последних десятилетий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.