https://1prime.ru/20260318/patrushev-868424538.html
Патрушев заявил о возможности сопровождения судов огневыми группами
В качестве одной из мер обеспечения безопасности торговых судов под российским флагом рассматривается возможность запрашивать их сопровождение мобильными... | 18.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-18T17:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20f06dc4741c3f8fd9c2ab0e9bf8cb20.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В качестве одной из мер обеспечения безопасности торговых судов под российским флагом рассматривается возможность запрашивать их сопровождение мобильными огневыми группами, также прорабатывается вопрос размещения на судах специальных средств защиты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается, в связи с этим разработан комплекс защитных мер, сказал Патрушев в интервью газете "Коммерсант". "Рассматривается возможность через капитанов портов запрашивать сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Сейчас прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты", - пояснил он. Сейчас проводится досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, определен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с администрациями морских портов, усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России, отметил Патрушев. В режиме реального времени обрабатывается информация обо всех морских объектах, ведущих экономическую деятельность, для предотвращения угроз внезапного нападения на пункты базирования, порты, корабли и суда, добавил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a86a61c62380acff9a80592a687af933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Патрушев: рассматривается возможность сопровождения судов под флагом РФ огневыми группами
